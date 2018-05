Zubereitung

Den Grill vorab auf 350 Grad einstellen und vorheizen. Die Zucchini waschen, Enden abschneiden, halbieren oder dritteln, damit man anschließend das Kerngehäuse mit einem Apfelausstecher ganz herausstechen kann. Die Toastbrotscheiben in der Schüssel mit kaltem Wasser bedeckt einweichen. Die Tomaten und die Oliven fein hacken und mit Rosmarin, Thymian und Knoblauch abschmecken. Tomaten und Oliven zerkleinern. Das eingeweichte Toastbrot nun ausdrücken und in die Tomaten-Oliven-Mischung geben. Die Füllmasse aus Toast, Tomate und Olive in den ausgehöhlten Kern der Zucchini drücken. Die Zucchini-Stücke direkt grillen und in drei bis vier dicke Scheiben schneiden. Diese auf das Wildkirschholzbrett und dann auf den Grill stellen. Anschließend warten, bis die Zucchini-Scheiben räuchern (Dauer circa 15 Minuten).