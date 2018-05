Verhütung in jeder Lebensphase

Der große Vorteil des Diaphragmas liegt darin, dass es so gut wie frei von unerwünschten Nebenwirkungen ist, die bei hormonellen Verhütungsmitteln vorkommen. Bei einer starken Gebärmuttersenkung oder bei häufigen Blasenentzündungen ist das Diaphragma allerdings nicht geeignet. Man wendet es nur bei Bedarf an, der natürliche Zyklus der Frau bleibt somit erhalten. Das richtige Einsetzen will gelernt sein und fordert viel Erfahrung und Disziplin seitens der Frau. Es ist ein bis zwei Jahre haltbar. Neue Modelle müssen nicht mehr vom Frauenarzt angepasst werden.