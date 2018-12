Verletzungen durch Silvesterböller

Um einen schwer verletzten Finger vor der Amputation zu retten, greift der Handchirurg in solchen Fällen auf die sogenannte Fernlappenplastik zurück. Zur Wiederherstellung wird also eine von der Hand entferntere Körperregion benutzt. Dazu wird ein Skalpell-Schnitt – oft in der Leiste –gemacht und das verletzte Fingerglied über drei bis vier Wochen dort eingenäht. In der Regel bildet die Gewebeeinheit in diesem Zeitraum neue Gefäße aus.