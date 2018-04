Guter Rat ist Mangelware

Seit 2004 sind in Deutschland Versandapotheken erlaubt. Für die großen Händler ist der Versandhandel das Hauptstandbein, sie betreiben den Versand im großen Stil. Die rechtlichen Vorgaben und Pflichten sind für alle Apotheken dabei gleich, auch in puncto Aufklärung und Beratung zur Patientensicherheit.



Wie gut die Qualität der Beratung, der Bestell- und Lieferservice und die Nutzerfreundlichkeit der Homepage ist, prüfte Stiftung Warentest. Im Test kam heraus, dass selbst die besten von 18 umsatzstarken Versandapotheken nur die Note „befriedigend“ erhalten, sieben weitere Anbieter schnitten sogar mit „mangelhaft“ ab. Vor allem was die Informationen zu den Arzneimitteln angeht, stellten die Tester gravierende Mängel fest. Unter anderem weisen die Apotheken nicht auf mögliche Wechselwirkungen bei rezeptpflichtigen Medikamenten hin. Auch wird zu wenig hinterfragt, ob gewünschte rezeptfreie Mittel für Patienten geeignet sind.