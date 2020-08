Verwertung von sehr reifen Bananen

Zutaten (für sechs Portionen)

3 Blatt Gelatine

125 g Schlagsahne

2 - 3 sehr reife Bananen

200 g Naturjoghurt 3,5%

100 g Creme Fraîche

1/2 Bio-Limette, Saft und abgeriebene Schale

50 g Zucker (optional, falls die Bananen nicht süß genug sind)



Zubereitung

Gelatine nach Herstellerangaben einweichen. Sahne schlagen und im Kühlschrank aufbewahren.



Bananen mit dem Joghurt, Creme Fraîche, dem Saft und Schale der Limette (und eventuell dem Zucker) in eine Schüssel geben und alles mit dem Pürierstab pürieren. Oder: Banane vorab mit der Gabel fein zerdrücken und alles mit dem Schneebesen vermischen.



Eingeweichte Gelatine auflösen und an die Creme angleichen, das heißt, mit nur einem Teil der Creme anrühren, damit sich die unterschiedlichen Temperaturen angleichen. Dann mit der restlichen Creme gut vermischen. So lange zwischenkühlen, bis sich beim Durchrühren eine Straße bildet. Dann die geschlagene Sahne unterheben. Das Ganze entweder in Portionsschälchen oder eine große Schüssel geben und mindestens drei Stunden, am besten aber über Nacht fest werden lassen.



Nach Belieben Nocken aus der Form stechen und mit Bananenscheiben oder Schokoraspeln garnieren.