Reisen an Weihnachten

Die Bahn rechnet diese Jahr vor allem am Freitag und Samstag mit einem stark erhöhten Reisendenaufkommen und empfiehlt einen Sitzplatz zu reservieren. Am besten reist man mit kleinem Gepäck und verschickt Geschenke im Vorfeld. Manchmal lohnt sich auch eine Fahrt in der ersten Klasse, die sei nicht immer wesentlich teurer, unter Umständen aber deutlich bequemer. Allerdings dürfe man sich jetzt keine Hoffnung mehr auf Tickets zum Sparpreis machen, so die Reiseexperten vom ACE. Gerade für Familien wird eine Fahrt mit der Bahn daher richtig teuer.