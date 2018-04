Antibiotika gelten als Allheilmittel – aber sie sind es nicht immer. Auch im Kampf gegen Bakterien muss das richtige Antibiotikum gefunden werden. Doch viele Ärzte verschreiben offenbar blind – entgegen bestehende Verordnungen. Der Pharmakologe Gerd Glaeske von der Universität Bremen erklärt dazu: „Wir haben häufig Antibiotikaverordnungen mit so genannten Reserveantibiotika – also im Prinzip mit Mitteln, die eigentlich dazu da wären, bei starken Infektionen, bei Sepsis oder dergleichen, auf Intensivstationen verordnet zu werden und wir haben eben sehr viele Antibiotikaverordnungen, in denen man eben überhaupt keine verordnen sollte.“ Doch je mehr Antibiotika verordnet werden, desto mehr gefährliche Resistenzen gibt es – Bakterien, gegen die kaum noch etwas hilft.