Proviant für die Urlaubsreise

Avocados schälen, halbieren, Fruchtfleisch in Würfel oder Scheibchen zerteilen. Abgezogene, entkernte Tomaten in Filets zerteilen, zu den Avocadowürfeln geben. Aus den Zutaten eine Marinade rühren, Pinienkerne und in Streifen geschnittenen Basilikum dazugeben, alles über die Avocados und Tomaten geben, vorsichtig untermengen.