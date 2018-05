Es gibt knapp 1400 Begonien-Arten. Quelle: imago/AFLO

Die Begonia grandis ist eine Begonienart, die in gemäßigten Breiten in den westlichen Hügeln in der Nähe von Peking gedeiht. Auch in Mitteleuropa ist sie an geschützten Stellen winterhart. 1804 ist die Begonia grandis nach Europa gekommen und seitdem ein Juwel im Schattengarten. Ihre recht spät im Jahr erscheinenden Blüten sind eine besondere Zierde von Juli bis November, dabei gibt es Sorten, die sowohl in weiß als auch in rosa-pink blühen.