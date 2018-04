Brownie-Marmor-Cheesecake

Die Füllung: Frischkäse und Zucker mit einer Küchenmaschine oder einem Handmixer langsam verschlagen. Erst die saure Sahne hineinschlagen, dann die Eier und Salz hinzugeben. Die Hälfte der Füllung über dem vorgebackenen Boden verteilen. Etwa 6 Esslöffel Schokoladensoße darauf verteilen, gefolgt von der restlichen Füllung. Die Schokoladensoße noch mal in 6 Portionen daraufsetzen. Mit einem dünnen, langen Stab die Mischungen vorsichtig verquirlen, sodass ein marmorierter Effekt entsteht. Die Backform auf ein tiefes Backblech oder eine Auflaufform stellen und auf die untere Schiene des vorgeheizten Backofens schieben. In das tiefe Backblech 2 Zentimeter kochend heißes Wasser einfüllen. Den Cheesecake 50 Minuten backen. Die Torte wird noch etwas weich sein, wenn sie aus dem Ofen kommt. Jetzt die Alufolie entfernen und mit einem dünnen Messer am Rand des Kuchens entlangfahren, um ein Aufreißen des Kuchens zu verhindern. Ein bis zwei Stunden auf einem Gitter abkühlen lassen, bis der Cheesecake Zimmertemperatur erreicht hat, dann erst in den Kühlschrank stellen - mindestens 6 Stunden vor dem Verzehr. Versuchen Sie nicht, den Prozess zu beschleunigen, und stellen Sie den Kuchen keinesfalls sofort nach dem Backen in den Kühlschrank - sonst weicht der Boden durch!