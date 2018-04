In der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart gibt es einige Studien, die sich mit dem Charles-Bonnet-Syndrom befassen. Körperlich sind die Halluzinationen völlig harmlos. In den unterschiedlichen Studien hat sich gezeigt, dass im Bereich älterer Personen, die unter visuellen Einschränkungen leiden, relativ viele Personen von dem Phänomen betroffen sind. In einigen Studien haben sogar mehr als fünfzig Prozent der Sehbehinderten oder Blinden von Halluzinationen berichtet. Die Dauer der Erscheinungen variiert dabei sehr stark von wenigen Minuten bis hin zu mehreren Stunden. Komplexere Halluzinationen scheinen dabei vor allem Menschen mit geringer Sehschärfe, größeren Gesichtsfeldausfällen und geringen sozialen Kontakten zu betreffen.