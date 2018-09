Darmkrebs früh erkennen

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten weltweit. Jährlich erkranken rund 66.000 Deutsche – 30.000 Patienten sterben jährlich in Deutschland an Darmkrebs. Dabei ist frühzeitig erkannter Darmkrebs zu 90 bis 100 Prozent heilbar, da gutartige Wucherungen (Polypen) im Darm oft über zehn Jahre wachsen, bevor sie sich zu bösartigem Gewebe entwickeln und die Patienten Symptome bemerken. Somit spielt die Darmkrebsfrüherkennung eine zentrale Rolle, da sie Veränderungen im Darm frühzeitig aufdeckt und eine Therapie in der Regel rechtzeitig begonnen werden kann.