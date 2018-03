Mangelnder Datenschutz bei Dating-Apps

Dating-Apps: persönliche Daten werden an andere Firmen weitergeleitet. Quelle: Imago/Phototek

„Allgemein gilt: Nutzer sollten sparsam mit ihren persönlichen Daten umgehen, weil sie öffentlich zugänglich sind. Viele Anbieter geben Infos an Dritte weiter“, so Stiftung Warentest. „Dritte“, an die Daten weitergeleitet werden, sind vor allem große Werbefirmen. Sie erstellen Nutzerprofile und vermarkten damit personalisierte Werbung. Ebenso zu den „Dritten“ gehört Facebook. Der Log-In über Drittanbieter wie Facebook, Google+ und Co. sollte daher auch vermieden werden.



Vor den Problemen des Datenabgriffs warnt außerdem Amnesty International. Die Organisation berichtet, dass etwa ägyptische Behörden Dating-Apps nutzen, um Homosexuelle ausfindig zu machen und sie festzunehmen. Auch Touristen können laut Auswärtigem Amt davon Betroffen sein. In schwulenfeindlichen Ländern können Dating-Apps somit zum Verhängnis werden.