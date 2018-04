Ein Preisvergleich ist am einfachsten über die verschiedenen Strompreisrechner im Internet möglich. Die Preisunterschiede unter den Portalen seien gering, dennoch bilde kein Portal vollständig alle Tarife ab, sagt Wallraff. Manche Tarife seien nur auf bestimmten Portalen verfügbar. Sie rät deshalb dazu, mehrere Portale zu konsultieren. „Man muss wissen, dass die gängigen Portale provisionsabhängig arbeiten. Sie wollen ihre Kunden zu bestimmten Tarifen locken“, so die Expertin. Deshalb gebe es bestimmte Voreinstellungen – die man an seine eigenen Bedürfnisse anpassen sollte. Ansonsten muss man für einen Vergleich nur den eigenen Jahresverbrauch kennen - der ist zum Beispiel auf der letzten Jahresabrechnung aufgeführt.