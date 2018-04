Heckengestaltung und -pflege

Hecken können auch zur Gestaltung von Sitzecken genutzt werden. So kann man zum Beispiel einen Stuhl oder eine ganze Sitzecke mit einer Hecke einfassen. „Hecken schaffen definierte Räume, die Struktur in den Garten bringen“, so der Pflanzenexperte. Naturfreunden rät er, frei wachsende Hecken im Stile von Feldhecken in den Garten zu setzen – beispielsweise bestehend aus einheimischen Gehölzen wie Eibe, Heckenrose, Zierapfel, Weißdorn, Schneeball oder Felsenbirne in loser Folge. Diese Hecken werden nicht so formal geschnitten und dürfen ein gewisses Eigenleben entwickeln. „Darin fühlen sich heimische Tiere besonders wohl. Trotzdem dient eine solche Hecke als Wind- und Sichtschutz sowie als Gestaltungselement.“