Malaienblumen sind sehr beliebt.

Orchideen benötigen je nach Typ unterschiedliche Pflege. So unterscheidet man zwischen terrestrischen Orchideen, die in der Erde wachsen, und epiphytischen Orchideen, die auf anderen Pflanzen wachsen. "Die epiphytischen Orchideen wachsen in ihrer Heimat auf Bäumen. Sie nutzen die Äste der Urwaldriesen als Unterlage, um dadurch besser an das im Regenwald so knappe Licht zu kommen. Die Wurzeln der Orchideen nehmen einen Teil der benötigten Nährstoffe aus der Luft und dem Regenwasser auf. Sie stecken also nicht, wie bei den meisten anderen Pflanzen in der Erde, sondern hängen zum Teil frei herunter“, erklärt Elmar Mai.