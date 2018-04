Zimt-Ahorn Quelle: imago/bodensee.de

Rostbart-Ahorn hat weiße Längsstreifen in der Rinde – diese markieren unterschiedliche Wachstumszonen: je älter der Baum, desto herrlicher die Rinde. Der Zimt-Ahorn hat eine zimtbraune Rinde mit Längsstreifen. Dieser Baum macht seinem Namen alle Ehre und sieht wirklich wie eine Riesenzimtstange aus.



Das Pfaffenhütchen verfügt über korkige Leisten, die der besseren Wasseraufnahme in trockenen Gebieten dienen. Elmar Mai empfiehlt, den Strauch als Solitär in den Garten zu pflanzen und preist die herrliche Herbstlaubfärbung des Pfaffenhütchens an. Auch verschiedene Nadelhölzer wie die Drachenweide bilden schöne Rinden und sind gleichzeitig das ganze Jahr über grün.