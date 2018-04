Geldanlage: Lieber in Sachwerte investieren?

Die Zeiten, in denen sich das Ersparte auf dem Sparbuch in ansehnlicher Menge vermehrte, sind längst vorbei. Auch alternative Anlageformen wie Tagesgeld oder Festgeldkonten werfen längst nicht mehr die gewohnten Renditen ab. Einige Sparer werden da besonders einfallsreich und erhoffen sich durch Anlagen in Sachwerte ihre Erträge zu steigern. Nicht alles eignet sich aber als Geldanlage, wie ZDF-Wirtschaftsredakteur Reinhard Schlieker weiß.