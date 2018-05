Gemeinsam gegen Einsamkeit

Der Verein hat gerade eine Petition gestartet und will die Politik anregen, sich mit dem Thema Einsamkeit auch in Deutschland politisch auseinanderzusetzen. „Einsamkeit ist nichts Freiwilliges", sagt Maike Luhmann, Psychologie-Professorin an der Ruhr-Universität Bochum. Einsamkeit macht krank, ist also mehr als ein Gefühl. Wie eine Krankheit kann sie chronisch werden und nicht nur die ältere Generation heimsuchen.