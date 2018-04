Was hilft bei Eisenmangel?

Als 1890 der Physiologe Gustav von Bunge den Eisengehalt von Spinat untersuchte, hätte er sicher nicht gedacht, dass sein „Fehler“ sich bis in die heutige Zeit verbreiten würde. Damals maß er 35 Milligramm Eisen in 100 Gramm Spinat – allerdings in getrocknetem, der zehnmal so viel Eisen enthält wie die gleiche Menge des frischen Krautes. Das hier aber Konzentrat mit Frischware verglichen wurde, geriet bald schon in Vergessenheit – und die Legende vom eisenhaltigen Spinat war geboren.