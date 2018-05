Verbraucher | Volle Kanne - Günstige Einrichtung für Studenten

Viele haben gerade das Studium begonnen und ziehen in ihre erste eigene Wohnung oder in eine WG. So klein wie die Wohnung ist, ist meist auch das Budget fürs Einrichten. Ann-Kathrin Otto hilft, die privaten Wohn-Quadratmeter ein bisschen aufzupeppen.