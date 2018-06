Gute Fette, böse Fette

Bratfette können schädliche Transfette enthalten. Quelle: ZDF

Bestimmte Fettsäuren, so Bäuerlein weiter, seien der Gesundheit und Schlankheit zuträglich, da sie Zucker- und Blutfettwerte senken würden. Fettsäuren wie Omega 3 oder Omega 6 könne der Körper aber nicht herstellen, man müsse sie deshalb über die Nahrung zuführen: „Sie stecken zum Beispiel in Leinöl, Leindotteröl oder Arganöl, in Nüssen und den Ölen daraus, sowie in grünem Blattgemüse.“ Zur Mäßigung rät sie aber beim Verzehr von Fisch, der ebenfalls Omega-3-Fettsäuren enthält: „Der tägliche Verzehr von Fisch ist aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll. Es ist erwiesen, dass sehr fettreiche Fische oftmals eine hohe Schadstoffbelastung haben.“ Das gelte entsprechend auch für die aus ihnen hergestellten Fischölkapseln. Bei derartigen Nahrungsergänzungsmitteln käme zudem das Risiko einer Überdosierung von Omega-3-Fettsäuren hinzu: „Das kann zu einer Schwächung der Immunabwehr, zu einer erhöhten Blutungsneigung oder zu einem Anstieg des LDL-Cholesterinspiegels führen.“ Man solle solche Kapseln daher nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen, mahnt Bäuerlein.