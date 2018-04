Haferflocken-Pfannenbrot von Attila Hildmann

Rotkohl waschen und in feine Streifen schneiden. Die Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausnehmen und längs in Scheiben schneiden. Die Chili waschen und in feine Scheiben schneiden.



Je zwei Pfannenbrote auf einen Teller legen. Mit der Tahin-Mischung bestreichen und Rotkohlstreifen und Avocadoscheiben darauf anrichten. Mit Chiliringen und Erdnüssen toppen und mit dem Sesamöl beträufeln.