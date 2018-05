Immuntherapie bei Lungenkrebs

Aber Tumorzellen tricksen das Immunsystem aus, indem sie ihm über spezielle „Checkpoints“ mitteilen, dass sie ungefährliche, gesunde Zellen seien. So können sie sich ungestört ausbreiten. Hier setzt die Immuntherapie an: Sie unterdrückt die Übermittlung der Falschinformationen, so dass das Immunsystem den Feind erkennt und zum Angriff gegen die Tumorzellen übergeht.