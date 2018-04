Kalbsroulade mit Trüffelschinken

Bratwurstbrät aus dem Darm streifen und das Suppengrün würfeln. Kalbsschnitzel mit Salz und Pfeffer würzen, Brät bis zum Rand dünn auftragen, glatt streichen und mit Trüffelschinken belegen. Gekochte Eier an beiden Enden etwas abschneiden, nebeneinander am Schnitzelende aufsetzen, straff einrollen und mit einer Kordel zusammenbinden. Mit Salz und Pfeffer würzen und in heißem Olivenöl rundum anbraten. Suppengemüsewürfel kurz mit anrösten, mit Kalbsfond angießen. Lorbeerblätter, gestoßene Pfefferkörner und Wacholderbeeren zugeben und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad rund eine Dreiviertelstunde garen.