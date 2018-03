Pollenallergie - was hilft wirklich?

Wenn es zu Heuschnupfensymptomen kommt, können Medikamente die Beschwerden lindern. Das sind hauptsächlich Antihistaminika oder auch entzündungshemmende Kortisonpräparate. Viele Arzneimittel bekommt man rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen. Die Auswahl an Medikamenten ist sehr groß. Daher sollten Sie, wenn Sie ein Mittel nicht so gut vertragen, in der Apotheke nach alternativen Wirkstoffen fragen.