Heilende Maßnahme bei Knieschäden

Knorpel ist ein elastisches Gewebe, das die Knochenenden überdeckt. Als eine Art Gleitschicht und Stoßdämpfer verhindern sie, dass die Knochen aneinanderreiben oder fest aufeinanderprallen. Ist die Knorpelschicht beschädigt, fallen diese wichtigen Funktionen weg – was zu starken Schmerzen führen kann. Da die Knorpel aber keine Nerven durchziehen, spürt man diese Schmerzen meistens nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit oder nur bei starken Belastungen. Schäden können verursacht werden durch Sportverletzungen, Unfälle und Traumata, ebenso durch langjährige Abnutzung. Dies kann einerseits am fortgeschrittenen Alter oder aber an nicht korrigierten Fußfehlstellungen liegen.