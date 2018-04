Kräutergnocchi mit getrüffelten Pfifferlingen und Bohnen

Pfifferlinge mit Pinsel abpinseln, kalt abbrausen, gut abtropfen lassen, große Pilze halbieren. Bohnen oben und unten etwas abschneiden, in leichtem, mit Bohnenkraut versehenen, sprudelnden Salzwasser auf den Biss blanchieren. Zwiebeln in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Pfifferlinge zugeben, mit anschwenken, Bohnen zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Gnocchi mit Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen lassen, zugeben, durchschwenken, mit Trüffelöl abrunden, in tiefem Teller anrichten, Parmesanspäne darüber hobeln.