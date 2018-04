Kräutersalze selbst herstellen

Zubereitung

Das Salz in eine Schale geben und mit so viel Rotwein oder Rotweinreduktion beträufeln, dass sich das Salz zwar vollsaugt, aber nicht auflöst. Auf einem Blech ausbreiten und an der Luft trocknen lassen.



Rotweinreduktion herstellen: Für die Reduktion circa 1/4 Liter Rotwein mit Gewürzen nach Wahl (Vanille, Kardamom, Zitrusschalen) auf 50 Milliliter einkochen lassen. Abkühlen lassen. Die Rotweinreduktion gibt dem Salz eine sattere Farbe, der Alkohol verdunstet früher oder später.