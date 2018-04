Kübelpflanzen: Fit für den Frühling

Auch der Schopflavendel ist ein „Kind“ des Mittelmeeres, der Azoren und der Kanaren, und blüht dort um die Osterzeit. Schopflavendel wird derzeit ebenfalls in großen Mengen aus den Mittelmeerländern importiert und ist blühend verfügbar. Hier gezogene Pflanzen blühen allerdings erst im Mai! Grund dafür ist der Lichtmangel. Der Schopflavendel ist ein Verwandter des Gartenlavendels, aber nur begrenzt winterhart und wird daher meist einjährig als Kübelpflanze gehalten. Die Blüte ist anders als beim Gartenlavendel viel auffälliger, weil an den oberen Blütenenden ein Schopf mit Scheinblüten, das heißt, gefärbten Hochblättern hochragt, um Insekten anzulocken. Beim Schopflavendel sollte Verblühtes sofort abgeschnitten werden, um möglichst viele Neutriebe zu fördern. So lässt sich die Blüte um viele Wochen verlängern. Schopflavendel ist eine der wenigen „Mediterranen“, die keinen Kalk vertragen, also nur mit Regenwasser oder in der größten Not mit stillem Tafelwasser gießen und als Substrat Petunienerde benutzen, denn auch diese mögen keinen Kalk. Bei etwas trockenerer und magerer Haltung ist der Duft am stärksten, wie bei anderen mediterranen Kräutern auch. Eine Überwinterung ist zwar möglich, aber erfordert geeignete kühle und helle Bedingungen, die nicht jeder bieten kann.

