"Leichenfinger" im Winter

Bei schweren Grunderkrankungen kommt es auf Dauer durch die Durchblutungsstörungen zu irreparablen Gefäßveränderungen. Dadurch drohen auch Schäden am Gewebe wie zum Beispiel Geschwüre an den Fingern. Bei den Grunderkrankungen dominieren solche an anderen Gefäßen (Vaskulitiden) oder am Bindegewebe (Kollagenosen). Beim primären Raynaud-Syndrom behält der Daumen normalerweise seine normale Farbe und Temperatur, beim sekundären ist er mit betroffen. Wenn die Anfälle immer länger anhalten und unter Umständen auch bei Zimmertemperatur auftreten, die Haut dicker wird oder spannt und spätestens, wenn sich Geschwüre bilden, muss man nach solchen Erkrankungen gezielt suchen.