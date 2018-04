Löffelgulasch vom Schwein

Fleisch in daumengroße Stücke schneiden. Mit gestoßenen Wacholderbeeren, bunten Pfefferkörnern und etwas Öl gut vermengen und anschließend circa ein bis zwei Stunden marinieren lassen. Bohnen an beiden Enden etwas abschneiden, in sprudelndem, leichtem Salzwasser kurz blanchieren, gut abtropfen lassen. Schnippelbohnen klein schneiden, Kürbis in Würfel schneiden.