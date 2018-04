Verbraucher | Volle Kanne - Mieterselbstauskunft - was ist erlaubt, was nicht?

Wer eine Mietwohnung sucht, muss in der Selbstauskunft einiges von sich preisgeben. Sibylle Voßbeck, Anwältin für Mietrecht, erklärt, was man ordnungsgemäß angeben muss und was nicht.