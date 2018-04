Mietnebenkosten sparen

Die goldene Regel: Es muss nicht überall gleich warm sein! „Heizen Sie daher besser kontrolliert: In der Küche empfehlen sich 18 bis 20 Grad, im Bad bis zu 23 Grad. Im Wohnzimmer reichen 20 bis 22 Grad und im Schlafzimmer sind 16 bis 18 Grad in Ordnung“, so Jürgen Sabeder, Energieberater bei der Klimaschutzagentur in Wiesbaden: „So können Sie fünf bis zehn Prozent Heizenergie und damit Geld sparen!“ Jürgen Sabeder rät: „Stellen Sie Heizkörper nicht zu oder decken sie diese ab. Bis zu 15 Prozent der Wärmeleistung gehen sonst verloren.“ Programmierbare Thermostate steuern die Heizungen aufs Grad genau und reduzieren die Heizzeit.