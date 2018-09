Antibiotikaresistente Keime in Gewässern

Die Keime stammen aus Abwässern, unter anderem aus Krankenhäusern, aber auch aus der Tiermast. Sie könnten also beispielsweise über Gülle in die Umwelt gelangt sein. Allerdings werden in der Tiermedizin oft andere Antibiotika verwendet als in der Humanmedizin, sagt Martin Exner von der Universität Bonn, Leiter des bundesweiten Forschungsprojekts Hyreka, das die Verbreitung antibiotikaresistenter Erreger untersucht. Es können dabei also keine Resistenzen gegen Antibiotika entstehen, die beim Menschen verwendet werden.