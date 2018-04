Neurodermitis - Neue Medikamente für schwere Fälle

Juckreiz ist eines der Symptome von Neurodermitis. Quelle: Imago / Paul von Strohheim

Das Mittel Dupilumab ist mittlerweile zugelassen und rezeptpflichtig in Apotheken zu bekommen. Das Medikament lindert objektive und subjektive Symptome und wirkt näher an der Ursache als Kortison und andere Medikamente. Einige Monate nach dem Absetzen ist die direkte Wirkung allerdings vorbei. Aber: Das menschliche Immunsystem ist verformbar, und es ist möglich, dass es nach einiger Zeit unter Dupilumab nicht mehr so zur allergischen „Neurodermitis-Immunantwort“ neigt wie vorher.