Operation bei Epilepsie

Eine Langzeitstudie ergab, dass rund zwei Drittel aller Operierten dauerhaft anfallsfrei geworden sind. Doch ein chirurgischer Eingriff ist gerade am Hirn nicht ohne Risiken. So können während der Operation Areale für wichtige Hirnfunktionen verletzt werden. Es drohen dann Einbußen in der Sprech- und Merkfähigkeit sowie Lähmungserscheinungen. Knapp einer von Tausend Operierten stirbt sogar in Folge einer Operation.