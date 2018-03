Die Gründe für die sinkende Anzahl an Organspendern sind vielschichtig. „Eine Ursache liegt darin, dass auf Intensivstationen die Therapien bei aussichtsloser Prognose häufiger begrenzt werden als früher. Untersuchungen der Krankenhäuser gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation haben gezeigt, dass in den Kliniken somit auch nicht immer an die Möglichkeit einer Organspende gedacht wird“, so die Geschäftsführende Ärztin der DSO Dr. Ana Paula Barreiros.