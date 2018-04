Reisewelle zu Ostern erwartet

Um Ostern rum wird es voll an Flughäfen, Bahnhöfen und auf der Autobahn. Die meisten Urlauber sind an Gründonnerstag und Karfreitag unterwegs, sowie an Ostermontag, wenn es wieder zurück nach Hause geht. Die Bahn hat angekündigt, alle verfügbaren Züge auf die Schienen zu setzen. Außerdem ist mehr Personal im Einsatz. Es wird empfohlen, Sitzplätze zu reservieren und statt dem schnellen ICE einen InterCity zu buchen. Die Fahrten dauern zwar meistens etwas länger, dafür sind die Wagen aber wahrscheinlich weniger voll.