Weisheitszähne sind nichts anderes als Backenzähne – und genauso aufgebaut wie ihre Nachbarn. Die Zahnmedizin kennt mittlerweile Methoden, das auszunutzen. Ist ein Backenzahn geschädigt, kann ein Weisheitszahn beispielsweise mithilfe einer Spange oder einer sogenannten „Anschlingung“, also einer Art Abschleppseil, so verschoben werden, dass er den ausgefallenen Zahn ersetzt. Das nimmt zwar einige Zeit in Anspruch, macht aber einen operativen Eingriff mit all seinen oben aufgeführten Risiken überflüssig.