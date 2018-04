Frühlingszwiebeln in Röllchen geschnitten, in heißem Olivenöl angehen lassen, Tomatenfilets zugeben, mit anschwenken, Gnocchi mit Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen lassen, zufügen, mit anschwenken, mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen, halbierte Mozzarellakugeln zugeben, Basilikum in Streifen geschnitten mit unterheben, nochmals mit etwas Olivenöl beträufeln, in tiefem Teller anrichten, mit Basilikumblätter garnieren.



Dieses Gericht ist ovo-lacto-vegetarisch.