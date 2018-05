Mehl auf eine Arbeitsfläche geben und eine Mulde eindrücken. Butterstückchen am Mehlrand verteilen, Hefe zerkrümeln und in die Mulde geben. Lauwarme Milch zugeben, leicht verrühren. Orangen- und Zitronenabrieb sowie Vanillezucker am Mehlrand verteilen. Eier aufschlagen, in die Mulde geben, alles zu einem schönen Teig verkneten. Zum Schluss Mohnback mit unterarbeiten. Auf einer mehlierten Arbeitsfläche die Teigmasse zu einer Rolle formen und 50 bis 60 g Stücke abschneiden. Ballen formen, in eine Glasbackform einsetzen, abdecken und an einem warmen Ort doppelt so groß aufgehen lassen. Danach im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad kurz anbacken, danach für eine gute Viertelstunde auf 170 Grad erhöhen. Anschließend mit Hagebuttenmark einpinseln. Puderzucker mit Apfelsaft anrühren und Rohrnudeln damit glasieren. Mit Mandelblättchen bestreuen.