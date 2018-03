Beschwerden bei Flug- und Bahnreisen

Der Anstieg in diesem Jahr geht vor allem auf das Konto der Beschwerden über Flugreisen. Deren Anteil an allen Schlichtungsanträgen liegt inzwischen bei knapp 80 Prozent. „Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr lässt sich zum Teil damit erklären, dass sechs weitere Fluggesellschaften der Schlichtungsstelle beigetreten sind“, erklärt Tobias Goldkamp, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Überhaupt gewinnen die Schlichtungsverfahren an Bedeutung: „Rund 350 Verkehrsunternehmen beteiligen sich mittlerweile an dem Schlichtungsverfahren, das sie selbst finanzieren“, ergänzt er. Vor einem Jahr seien es nur rund 250 Unternehmen gewesen. Mit dem Schlichtungsverfahren erledigen die Unternehmen die Streitigkeiten mit ihren Kunden schneller und kostengünstiger. Ab Februar nächsten Jahres sind die Verkehrsunternehmen verpflichtet, auf ihrer Internetseite auf die Möglichkeit des Schlichtungsverfahrens hinzuweisen.