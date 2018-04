Selbst gebackenes Brot

Circa eine halbe Stunde, bevor der Teig laufen gelassen wird, etwas „Altbrot“ in lauwarmem Wasser einweichen. So erhält man Röststoffe, die sich nur in der Kruste bilden können, auch in die Brotkrume (Innere des Brotes). Außerdem lässt sich damit jede Menge Wasser im Teig „binden“, der im Backvorgang festgehalten wird. Das Ergebnis ist ein länger haltbares Brot. Grundsätzlich kann man, wenn man kein altes Brot hat, diese Stufe auch weglassen. Je feiner man das Altbrot „zerstückelt“, desto kürzer müssen die Brotkrümel eingeweicht werden, damit sie im Teig keine Stückchen hinterlassen. Die Hefe kann man hier ebenfalls schon zufügen, sie lässt sich dann deutlich besser im Teig verteilen!