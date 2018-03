Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. „Ein nährstoffreicher Humus-Boden mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 ist ideal. Boden vor der Aussaat mit einer kräftigen Kompostgabe vorbereiten und dabei gleich ein wenig auflockern, damit der tief wurzelnde Spinat leichter in tiefere Bodenschichten vordringen kann“, rät Koenzen. Mit seinen langen, steil in die Erde gerichteten Wurzeln lockert Spinat den Boden bis weit in die Erde hinein wunderbar auf, in einem solchen Boden gedeihen dann später auch andere Gemüsesorten gut.