Tipps für die Steuererklärung

Immer mehr Rentner müssen jetzt auch eine Steuererklärung abgeben – wann ist das der Fall?

Von denen, die in den letzten drei bis vier Jahren in Rente gegangen sind, ist gut die Hälfte mittlerweile verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Bei diesen Rentnern beträgt der steuerpflichtige Anteil der Rente bereits mehr als 70 Prozent. Da eine Rentenerhöhung immer zu 100 Prozent steuerpflichtig ist, rutschen auch immer mehr Rentner nachträglich in die Steuerpflicht. Das betrifft jährlich circa 70.000 bis 100.000 Menschen. In Nordrhein-Westfalen wird aktuell auch geprüft, wer in den letzten Jahren eigentlich hätte eine Steuererklärung machen müssen, es aber nicht getan hat. Daher sollte sich besser jeder vergewissern, ob er oder sie eine Steuererklärung hätte machen müssen.