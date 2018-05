Seit es am Kapitalmarkt eng geworden ist und die Banken selbst Strafzinsen für die Aufbewahrung ihres Geldes an die Zentralbank zahlen müssen, werden Gebühren erhöht oder gar neue erfunden – meist betrifft es das Girokonto. Für den Kunden sind die einzelnen Gebühren – alte wie neue – schwer nachvollziehbar. Viele wissen gar nicht genau, was ihr Konto kostet.