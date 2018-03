Fasten bei Epilepsie

1921 führte der amerikanische Arzt Russell M. Wilder an der Mayo Clinic in Minnesota zum ersten Mal eine ketogene Diät an Patienten im Kindes- und Jugendalter durch. Er war es, der den Begriff “Ketogene Diät” (engl. ketogenic diet) prägte. Diese Diät führte ebenso wie das Fasten zu einer Anfallsreduktion. Ihr Vorteil war, dass sie die Versorgung des Patienten mit Energie und Nährstoffen möglich machte. In den darauffolgenden Jahren wurden mit dieser Diät bei Epilepsiepatienten bemerkenswerte Therapieerfolge verzeichnet. Doch dann geriet sie mit der Entwicklung zahlreicher Antiepileptika in den Jahren um 1940 wieder in Vergessenheit. Erst in den 1990er Jahren wurde ihr als alternative Therapiemöglichkeit für Epilepsien wieder Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem bei epileptischen Kindern, die eine Glucosetransporterstörung haben, wird sie heute erfolgreich angewandt.