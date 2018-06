Wenn ein Kind stirbt

Im Unterschied zum Hospiz für Erwachsene kommen Familien mit lebensbegrenzend erkrankten Kindern und Jugendlichen nicht am Lebensende ins Hospiz, sondern zur Alltagsentlastung. Oft weiß niemand, wann das Kind sterben wird: in einem Monat, in einer Woche, in einem Jahr oder in fünf Jahren? Dadurch kann sich immer wieder auch durch akut auftretende Krisen die Notwendigkeit zu einem Aufenthalt in einem Kinderhospiz ergeben.