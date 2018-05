Facharztvermittlung

Verbraucherschützerin Behrendt hält die Terminservicestellen grundsätzlich für eine sinnvolle Einrichtung, da auf jeden Fall Bedarf bestünde. Sie bemängelt allerdings, dass es keine einheitliche Telefonummer gibt, was die Suche nach der zuständigen Stelle erschwert. „Leider sind die Terminservicestellen in allen Bundesländern unterschiedlich gut beworben und auch unterschiedlich gut auffindbar. Zuständig ist immer die Kassenärztliche Vereinigung des Bundeslandes, in dem Sie wohnen. Auf deren Homepage finden Sie die Terminservicestelle – also zum Beispiel auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein-Westfalen. Oder Sie fragen in der Praxis des Arztes, der sie zum Facharzt überweist.“